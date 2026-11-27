Trabajadores de IB3 en una protesta frente al Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de IB3 ha desconvocado la huelga parcial indefinida tras alcanzar un acuerdo con los representantes de la empresa pública y el próximo martes se retomarán las negociaciones.

En un comunicado, el comité ha explicado que ha aceptado corregir las deficiencias de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) y ya ha remitido parte de la documentación que ha usado para elaborarla.

La recepción de este material era una condición indispensable para poder empezar a negociar. El acuerdo también prevé un calendario de negociaciones que se iniciará el próximo martes y que incluye algunos encuentros en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib).

El comité ha recordado que el seguimiento de la huelga parcial esta semana ha rozado el 90 por ciento de media y la protesta ha afectado tanto a la programación de las franjas en que estaban convocadas los paros como a la duración de los informativos de radio y televisión.

Los representantes de los trabajadores han indicado que siguen aspirando a una "integración justa y digna" para las más de 300 personas que fueron internalizadas hace casi cuatro años y una mejora en las condiciones laborales.