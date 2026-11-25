Un agente de la Policía Nacional y un sanitario del SAMU 061. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar a un sanitario que no quiso darle la baja labora a su mujer en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron sobre las 09.45 horas del pasado martes en un centro médico de la ciudad.

El hombre acudió para solicitar una baja médica para su mujer, quien dijo que tenía malestar general. La mujer fue atendida por el personal sanitario y, tras practicarle las pruebas pertinentes, se le informó de que no había motivo para darle la baja.

En ese momento el hombre reaccionó de forma agresiva y verbalizó amenazas dirigidas al facultativo que le atendió. "Me he quedado con tu cara, cuando salgas de aquí te voy a crujir el cuello", le dijo.

De hecho, cuando salió del centro médico el sospechoso cogió una piedra y la lanzó contra la ventana de una de las salas de curas, fracturando el cristal. Después, ambos abandonaron el lugar.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano encontraron al hombre, quien se excusó diciendo que se había puesto nervioso porque habían tardado mucho tiempo en atenderles y reconoció que había fracturado un cristal de una pedrada.

El hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito de amenazas y otro de daños.