PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente robar joyas en cinco viviendas de Palma en un periodo de 20 días.

Durante la investigación, asumida por el Grupo de Robos, los agentes realizaron numerosas pesquisas para esclarecer cuatro robos en el centro de la capital y otro en Son Rapinya.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, el hombre actuaba con especial habilidad, ya que conseguía acceder a las viviendas sin dejar marcas, ni signos aparentes de fuerza en las puertas.

Además, evitaba revolver las pertenencias de los domicilios. Por eso, las víctimas no sabían inicialmente que habían sido objeto de un robo. En la mayoría de los casos, el presunto autor sustraía joyas.

Las víctimas se percataban de lo sucedido cuando echaban en falta dichos objetos y comprobaban que habían desaparecido de sus viviendas.

Una vez identificado el presunto autor, de origen colombiano, y localizado su domicilio, los agentes llevaron a cabo un registro este miércoles en el que localizaron diversas herramientas que, presuntamente, habría utilizado para cometer los robos.

Entre ellas, llaves para realizar 'impresioning' que supuestamente habrían sido empleadas para abrir cerraduras sin causar daños aparentes. Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de los seis delitos de robo con fuerza.