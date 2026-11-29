Archivo - Detenido por robar ropa valorada en 600 euros en un centro comercial de Marratxí - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven por un supuesto delito de hurto cometido en una tienda de una conocida marca de deportes en un centro comercial de Marratxí.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado cuando el personal de seguridad del establecimiento comercial avisó a la Guardia Civil de que un grupo de personas había intentado abandonar la tienda sin pagar los objetos que llevaban.

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, los agentes identificaron a uno de los jóvenes, de 18 años y origen magrebí, ya que el resto había conseguido huir.

Al sospechoso le constaban numerosos antecedentes por hechos similares. Además, le incautaron varias prendas de ropa por un importe cercano a los 600 euros, por lo que procedieron a su detención acusado de un delito de hurto.

Posteriormente, tras instruir las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en los Juzgados de Palma, continuando con las investigaciones con el fin de localizar al resto de individuos que acompañaban al detenido.

La Guardia Civil, tras el aumento de hurtos registrados debido a la campaña prenavideña, ha intensificado la vigilancia en centros comerciales, con dispositivos encaminados a identificar a los presuntos autores, los cuales se dedican a sustraer principalmente artículos de lujo de marcas conocidas de ropa y complementos.