Archivo - Investigan una agresión a una menor a las puertas de un instituto en Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos exdirectores y una inspectora de la escuela de adultos CEPA Son Canal (Palma) por supuestamente desviar más de 300.000 euros a lo largo de más de una década.

En total hay cinco detenidos y seis investigados a los que se les imputan delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales, falsedad documental, estafa continuada, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento agravado por funcionario.

Según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, entre los cinco detenidos se encuentran dos exdirectores, una antigua inspectora y varios miembros del cuerpo docente de Son Canals.

La investigación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se inició cuando una mujer denunció el año 2025 que un funcionario de un centro docente se habría aprovechado de su condición para otorgarle una calificación positiva en exámenes necesarios para obtener el título público de educación secundaria obligatoria.

La denunciante explicó que podría haber más víctimas y que el señalado, a cambio de aprobar el examen, podría solicitar favores sexuales. En vista del suceso, la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) abrió una investigación.

Tras varias diligencias, los agentes comprobaron que no existía ningún delito de carácter sexual, pero sí observaron indicios de otros delitos por lo que prosiguieron las indagaciones para esclarecer todos los hechos.

EL CASO SE REMONTA A 2012

Los agentes comprobaron que desde 2012 la asociación de alumnos del centro, una entidad privada, comenzó a tener unos ingresos superiores a los 25.000 euros y en alguno de los años, de hasta 35.000 euros.

Este dinero procedía de ingresos de particulares en la cuenta privada de la asociación con conceptos que hacían referencia a matrículas del curso. Los alumnos, supuestamente bajo la indicación de los trabajadores del centro, recibían en mano documentos en los que se indicaba la obligatoriedad del pago de ciertas cuantías bajo consecuencia negativa de no poder cursar sus estudios.

En ningún momento, según los investigadores, eran conscientes de estar financiando la asociación de alumnos ni que no era obligatorio el pago de las cantidades para realizar sus estudios. Las cuotas se indicaban en un documento en poder del centro en el que se hacía constar la palabra matrícula.

Con el dinero recaudado, la asociación realizaba todo tipo de gastos, tanto particulares de los miembros como de personal del centro docente. De la misma manera, se estableció un sueldo para el tesorero de la entidad de 1.000 euros netos al mes desde el año 2012 hasta el año 2015.

Parte de la supuesta autoría de los hechos correspondería a directivos del centro y al tesorero de la asociación. No obstante, la investigación reveló que funcionarios públicos del área de educación, ajenos al centro, serían los verdaderos responsables ya que, aun sabiendo lo que ocurría, no pusieron fin a los hechos.

De esta manera, se desvió el dinero aportado por los alumnos a una asociación privada. Esto provocó no solo que el centro no dispusiera de esos fondos, sino que además se evitó la fiscalización de la administración correspondiente.

Haciendo un cotejo con los libros de cuentas, se habrían desviado, de manera estimada, alrededor de entre 25.000 y 30.000 euros por año de manera fraudulenta. A lo largo de 14 años, los investigadores calculan que recibieron más de 300.000 euros y no descartan que la cifra pueda ser incluso superior, de acuerdo con las citadas fuentes.

Con toda esta información, los agentes detuvieron a cinco personas, a los que se suman seis investigados, como supuestos autores de delitos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales, falsedad documental, estafa continuada y omisión del deber de perseguir delitos.