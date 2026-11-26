Detenidos por robar en un establecimiento de Palma a punta de cuchillo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres sobre uno de los cuales pesaba una reclamación judicial por supuestamente robar en un establecimiento a punta de cuchillo.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el pasado viernes al mediodía, en La Soledad, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano la Policía Nacional recibió un aviso del 091 alertando que varias personas perseguían al presunto autor de un robo utilizando un arma blanca.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre en el suelo, rodeado de varias personas, y un cuchillo a su lado.Los policías nacionales, en primer lugar, intervinieron el arma para asegurar la zona.

El hombre que estaba en el suelo reconoció haber cometido un robo en un establecimiento cercano. Según las primeras pesquisas, habría accedido al comercio y, esgrimiendo un cuchillo, habría amenazado a la responsable para que le entregara todo el dinero de la caja registradora con expresiones como "esto es un atraco, dame todo el dinero o te rajo".

El presunto autor habría conseguido sustraer unos 300 euros antes de abandonar el local. Durante su huida, otro varón interceptó al presunto autor, propinándole un puñetazo en el rostro y reteniéndolo en el suelo.

Posteriormente, varias personas se habrían acercado al lugar y, mientras el agresor era retenido, otro individuo habría aprovechado para recoger parte del dinero sustraído y escapar. Los agentes se entrevistaron con varios testigos y con la responsable del establecimiento para esclarecer los hechos.

Además, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, en las que pudieron observar cómo los dos varones, el que cometió el robo y el que recuperó el dinero cuando este estaba en el suelo, habrían actuado de forma coordinada y premeditada.

Presuntamente, mientras uno accedía al establecimiento para cometer el atraco, el otro permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia. Finalmente, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Asimismo, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una reclamación judicial en vigor, motivo por el que también se procedió a su detención por este hecho.

OTRO DETENIDO EL MIÉRCOLES

Al conocer los hechos, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició una investigación para localizar al segundo varón que habría ayudado al detenido.

Tras diversas pesquisas, fue identificado y localizado ayer, miércoles. Ante esto, los agentes de Atracos le detuvieron por ser presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, ya que habría auxiliado al primer detenido en el momento de la sustracción