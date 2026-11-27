Archivo - Una 'escoleta' - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el complemento de equiparación salarial para las educadoras de las 'escoletes' concertadas a partir del 1 de enero de 2027.

Así lo ha explicado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la rueda de prensa tras el Consell de Govern, en el que se ha aprobado el acuerdo que despliega las medidas del decreto ley 3/2026 para los centros concertados de primer ciclo de educación infantil.

El acuerdo permite formalizar los conciertos educativos de estos centros con una vigencia de diez años y establece el marco para implantar el pago delegado a partir del 1 de enero del próximo año.

Con este sistema, la Administración autonómica abonará directamente, en nombre de las entidades titulares de los centros, las retribuciones correspondientes a los profesores y técnicos de educación infantil vinculadas a las jornadas concertadas.

El complemento de equiparación salarial se abonará en función de la totalidad de la jornada realizada, tanto la concertada como la que no lo es, y tendrá efectos económico retroactivos desde el 1 de septiembre de 2026.

Según ha señalado Vera, la financiación destinada a los centros concertados 0-3 será de 26,9 millones de euros anuales, 3,9 millones de euros más que la financiación anterior para cubrir el complemento salarial.