Emaya renueva dos tramos de la red de saneamiento de la calle Vicari Joaquim Fuster. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha iniciado este jueves la renovación de dos tramos de la red de saneamiento de la calle Vicari Joaquim Fuster mediante tecnología sin zanja, un sistema que permite rehabilitar infraestructuras subterráneas de forma rápida y eficiente minimizando el impacto sobre el entorno urbano.

La actuación se prolongará hasta el próximo 4 de diciembre y contempla la rehabilitación de 324 metros lineales de una conducción de alcantarillado de fibrocemento de 400 milímetros de diámetro, así como la renovación de 20 acometidas domiciliarias conectadas a la red, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los trabajos se ejecutarán mediante tecnología de manga continua con luz ultravioleta (UVA), una solución avanzada que permite renovar las tuberías existentes sin necesidad de realizar excavaciones continuas.

La red se encuentra situada en primera línea y bajo una calzada adoquinada, en un entorno con una elevada concentración de establecimientos de restauración y actividad turística.

Por este motivo, la tecnología sin zanja permite minimizar de forma significativa las afecciones que una intervención convencional generaría tanto sobre la actividad económica de la zona como sobre la movilidad y la vida cotidiana de los residentes.

Antes del inicio de los trabajos, técnicos de Emaya han mantenido contactos informativos con los establecimientos y actividades ubicados en el ámbito de actuación para trasladar el calendario previsto y resolver cualquier duda relacionada con el desarrollo de la intervención.

De haberse ejecutado mediante métodos tradicionales, la actuación habría requerido la apertura de zanjas a lo largo de todo el trazado, con la consiguiente reposición del pavimento y una afectación mucho mayor sobre el entorno urbano.

Además del incremento de molestias para vecinos y negocios, la restitución del adoquinado habría elevado considerablemente los plazos y los costes de ejecución.

Gracias a la aplicación de tecnología sin zanja, la actuación podrá completarse en apenas ocho días y con una inversión estimada de 95.920 euros. En comparación, una obra civil convencional habría alcanzado un coste aproximado de 356.400 euros, lo que supone un ahorro estimado de 260.480 euros.