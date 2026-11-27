Emaya rinde homenaje a 80 trabajadores por su trayectoria y dedicación al servicio público de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha rendido homenaje este viernes a los 80 trabajadores de las áreas de Calidad Urbana y Ciclo del Agua que este año han cumplido 25 años de servicio o han culminado su etapa laboral tras su jubilación o baja definitiva.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, este año el reconocimiento tiene un carácter "especialmente simbólico" con el homenaje a un integrante de la plantilla que cumple 50 años de servicio, "una dedicación excepcional que forma parte de la historia de la empresa y del desarrollo de los servicios públicos municipales durante las últimas cinco décadas".

El acto, durante el cual se ha hecho entrega a los homenajeados de una placa conmemorativa y un obsequio institucional, ha estado encabezado por el presidente de la empresa municipal, Llorenç Bauzá, acompañado por el gerente de la compañía, Lorenzo Morey, y miembros del equipo directivo.

Durante su intervención, Bauzá ha reconocido la trayectoria y el compromiso de los galardonados y ha destacado que "detrás de cada servicio hay personas que, con su trabajo diario, contribuyen a hacer una Palma mejor".

Las 80 personas distinguidas, ha añadido Cort, representan décadas de experiencia al servicio de la ciudadanía, desarrollando su labor en distintos ámbitos de la empresa y contribuyendo diariamente a la prestación de servicios esenciales que abarcan desde la limpieza viaria y la recogida de residuos hasta el abastecimiento de agua y el saneamiento de todo el municipio.