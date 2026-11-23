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PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en funcionamiento este lunes dos nuevas rutas de transporte escolar dirigidas al alumnado de bachillerato residente en las urbanizaciones costeras de Llucmajor y escolarizado en el IES s'Arenal.

Estas nuevas rutas, según ha detallado la Conselleria en un comunicado, darán servicio a los núcleos de Badia Gran, Badia Blava, Puigderrós, sa Torre, Maioris Décima, les Palmeres y Son Verí Nou, con el objetivo de facilitar los desplazamientos diarios del alumnado y mejorar la accesibilidad a las enseñanzas postobligatorias.

Esta actuación da respuesta a una demanda de las familias y permitirá mejorar la conexión con el IES s'Arenal, centro de referencia para buena parte del alumnado de Bachillerato del municipio.

Asimismo, desde el pasado lunes, la Conselleria pone a disposición el servicio de transporte escolar de ida y vuelta para el alumnado del CIFP Joan Taix residente en Pollença.