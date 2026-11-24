Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha subrayado que el Govern tiene voluntad de llegar a un acuerdo con el comité de empresa de IB3, que ha convocado una huelga indefinida.

En la sesión de control al Govern, la consellera ha remarcado que el pasado viernes Función Pública presentó la propuesta de la relación de puestos de trabajo (RLT), "cumpliendo con el compromiso" de presentarla antes de que finalizara este año.

"Tenemos la RLT encima de la mesa, las garantías salariales y la voluntad de llegar a acuerdos", ha dicho, al ser preguntada por la diputada del PSIB Pilar Costa, quien ha acusado al Govern de "incumplir" sus obligaciones con la integración y "marear" a los trabajadores.