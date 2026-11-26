Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias. - Europa Press

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El experto marítimo Antón Salgado, que participó como ponente en la comisión de investigación del 'Prestige' y también en jornadas sobre el hundimiento del 'Don Pedro', en Eivissa en julio de 2007, ha alertado de la falta de coordinación y la mala praxis en el incidente del 'Med Emre' y cree, a su parecer, una respuesta más ágil podría haber evitado el naufragio.

"Desde 2007 no hemos aprendido nada", ha afirmado Salgado en declaraciones a Europa Press al tiempo que ha señalado que se ha producido "más o menos el mismo escenario" que con el hundimiento del 'Don Pedro'.

Según el experto, las directrices que marca la Organización Marítima Internacional son taxativas en relación a la secuencia "comunicación, medida, respuesta".

En este sentido, para Salgado todavía hay dudas sobre la emisión y la recepción de la alerta, lo que retrasó la toma de medidas y la ejecución de las respuestas adecuadas. Con una mayor agilidad en las comunicaciones, el buque podría haber sido remolcado o mantenido a flote.

Salgado ha criticado igualmente la descoordinación en los mandos y se ha preguntado "dónde está" la directora general de la Marina Mercante, al tiempo que ha alabado el trabajo de la Dirección General de Emergencias del Govern.