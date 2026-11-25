Expertos reflexionan en Palma sobre el impacto de la IA en la sociedad, la empresa y el empleo. - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos como el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, Humberto Bustince, y el catedrático de Filosofía y Matemáticas y especialista en el impacto social de la tecnología Javier Echeverría han reflexionado este miércoles en Palma sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, la empresa y el empleo.

Ha sido en la jornada '¿Realmente la IA es peligrosa?', organizada por la Agencia de Desarrollo Regional y la asociación empresarial Eticentre, cuyos gerente, Silvia Delgado, y presidente, Miquel Àngel Benito, respectivamente, también han participado.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha clausurado la jornada durante la cual se ha abordado la evolución de la inteligencia artificial desde sus orígenes hasta la irrupción de la IA generativa y se ha reflexionado sobre cuestiones relacionadas con la autonomía de estos sistemas, la supervisión humana y los principios éticos que deben guiar su desarrollo y aplicación.

Los expertos han analizado el papel de los datos en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial y la influencia que estos tienen en los procesos de toma de decisiones.

En este contexto, han destacado la importancia de garantizar un desarrollo tecnológico responsable que genere beneficios para la sociedad y contribuya a la competitividad empresarial.

En la jornada también se ha debatido sobre las oportunidades y los retos que la inteligencia artificial plantea para las empresas y el empleo. Los participantes han analizado cómo estas tecnologías pueden transformar la organización del trabajo, mejorar procesos productivos y generar nuevas oportunidades de innovación y crecimiento empresarial.

CONSUMO ENERGÉTICO

Otro de los aspectos tratados ha sido el impacto de las infraestructuras tecnológicas que hacen posible el desarrollo de la inteligencia artificial.

En este sentido, los ponentes han reflexionado sobre el consumo energético y de recursos asociado a los centros de datos y sobre la creciente relevancia de las infraestructuras digitales a escala global.

Finalmente, los expertos han puesto de relieve las aplicaciones que la inteligencia artificial ya está teniendo en ámbitos como la salud y la medicina, donde está contribuyendo a impulsar avances significativos en investigación, diagnóstico y atención sanitaria.

La jornada forma parte de la colaboración que mantienen la ADRBalears y Eticentre para promover espacios de reflexión y debate sobre los desafíos éticos, sociales y económicos asociados a la transformación digital y a las tecnologías emergentes.