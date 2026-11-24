Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha reivindicado las medidas puestas en marcha esta legislatura para reducir las listas de espera en dependencia y reforzar las infraestructuras.

Lo ha hecho en la sesión de control al Govern, a preguntas del socialista Omar Lamin, en la que ha cargado contra el Gobierno de España por "incumplir su obligación" en la financiación a Baleares de dependencia.

La consellera ha repasado las medidas impulsadas, entre ellas un nuevo plan de infraestructuras, la ampliación de la cartera de servicios, el incremento de personal y la reducción de las listas de espera de valoración.

"Ustedes gestionaron de forma lamentable un plan de infraestructuras y no fueron capaces de dotar de más personal para hacer frente al aumento de las solicitudes de dependencia", ha reprochado al socialista.

De su lado, Lamin ha asegurado que las listas de espera en dependencia son "las más altas" de la historia. "No es cuestión de recursos, sino de prioridades políticas", ha criticado.