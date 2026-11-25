Formentera al Senat reivindica más recursos para proteger a las víctimas de violencia machista en la isla - FORMENTERA AL SENAT

FORMENTERA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Formentera al Senat, Neus Massanet, ha reivindicado este miércoles la necesidad de seguir avanzando en políticas de igualdad, reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y garantizar que las instituciones dispongan de los recursos necesarios para prevenir y combatir esta violencia, especialmente en territorios insulares como Formentera.

Así lo ha manifestado durante un acto junto a la portavoz de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, y la candidata al Congreso y portavoz del PSOE en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Milena Herrera.

Según ha informado la coalición en un comunicado, Massanet ha recordado que los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad son el resultado de muchos años de lucha feminista y de decisiones políticas y ha advertido de que no son irreversibles.

"La igualdad no es un privilegio que reclamamos las mujeres. Es un derecho y una condición imprescindible para construir una sociedad más justa, más libre y más democrática", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de mantener y reforzar las políticas públicas de igualdad frente a las propuestas que plantean eliminar el Ministerio de Igualdad o cuestionar la existencia de la violencia machista como un problema específico.

La candidata también se ha referido a la situación de las mujeres que sufren violencia machista y ha recordado que, en lo que va de año, ya son 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Massanet ha advertido de que estas cifras "sólo reflejan una parte de la realidad", ya que detrás de la violencia también existen conductas de control, humillación, miedo y aislamiento que, con frecuencia, no aparecen en las estadísticas.

Además, ha puesto el foco en las dificultades que supone la insularidad para las mujeres que necesitan salir de una situación de violencia. En este sentido, ha señalado que "vivir en una isla nunca puede ser un obstáculo para salir de la violencia".

"Cuando para acudir al juzgado tienes que coger un barco, o cuando el agresor es un vecino al que te encontrarás al día siguiente en el puerto o en el supermercado, pedir ayuda resulta más difícil", ha explicado.

Por este motivo, ha defendido que los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género lleguen directamente a Formentera y permitan garantizar la atención a las víctimas sin que tengan que desplazarse fuera de la isla.

La candidata también ha reclamado una mayor prevención a través de la educación afectivo-sexual, especialmente entre niños y adolescentes, y ha alertado sobre la normalización de comportamientos de control y humillación en las relaciones de pareja.

Massanet ha defendido que los centros educativos y las familias deben disponer de recursos para "educar en el respeto, el consentimiento y la igualdad". "No podemos permitir que la pornografía sustituya a la educación afectivo-sexual", ha dicho.

La candidata ha planteado la necesidad de impulsar una legislación estatal que refuerce la protección de los menores en los entornos digitales, mediante sistemas eficaces de verificación de edad para acceder a contenidos destinados a adultos, mayores obligaciones para las plataformas digitales y más medios para perseguir el acoso y la explotación en línea.

Asimismo, ha reivindicado la puesta en marcha de medidas estatales para eliminar la brecha salarial y garantizar una conciliación real, especialmente en una isla marcada por el empleo de temporada y las largas jornadas laborales.

"Los derechos de las mujeres no pueden depender de quién gobierne. La igualdad es una cuestión de derechos humanos y de calidad democrática", ha concluido.