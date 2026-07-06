Francisco Fullana protagonizará el concierto del Festival Bellver de la Orquesta Sinfónica como solista y director

Cartel de entradas agotadas - CAIB

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el próximo 9 de julio, a las 21.30 horas, en el Castell de Bellver, el tercer concierto del Festival Bellver 2026, un concierto que estará protagonizado por Francisco Fullana, quien actuará como solista y director.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el programa estará dedicado a Felix Mendelssohn y Wolfgang Amadeus Mozart. Además, se trata del tercer concierto consecutivo en el que la Sinfónica colgará el cartel de entradas agotadas.

La velada empezará con el Concierto para violín en mí menor, op. 64, de F. Mendelssohn, una de las obras más emblemáticas del repertorio violinístico, reconocida por su lirismo, virtuosismo y brillantez expresiva. Fullana asumirá el doble papel de solista y director en una interpretación que pondrá el foco en el diálogo directo entre el solista y la orquesta.

La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía n.º 29, en la mayor, K. 201, de W. A. Mozart, una obra de juventud que muestra ya la madurez expresiva del compositor salzburgués.