Imagen aérea del buque hundido. - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha reclamado una vigilancia ambiental "exhaustiva" del buque 'Med Emre', hundido a unas 20 millas de Eivissa cuando transportaba alrededor de 7.000 toneladas métricas de gasóleo.

En un comunicado conjunto, las entidades ecologistas de las cuatro islas de Baleares han pedido aplicar los protocolos de seguimiento científico, garantizar la protección de los ecosistemas marinos y situar el medio natural "por encima de los intereses económicos y de las aseguradoras".

El GOB ha seguido "con gran preocupación" la situación del buque accidentado, ha expresado sus condolencias por la muerte de uno de sus marineros y ha advertido del riesgo potencial para el medio marino que supone la cantidad de combustible almacenada en los tanques.

Los ecologistas han valorado de forma positiva la rápida actuación de las autoridades para contener los posibles vertidos, aunque han considerado necesario "mantener la vigilancia y actuar con precaución para minimizar el riesgo de afectación del medio ambiente".

Han pedido a las administraciones que informen "de manera clara y actualizada" sobre el estado de la embarcación y de sus depósitos, de la composición de la carga, del origen de las irisaciones observadas y las actuaciones previstas para evitar posibles fugas.

También han reclamado la aplicación "rigurosa" de los protocolos de seguimiento y evaluación ambiental mediante inspecciones aéreas y marítimas, seguimiento por satélite y muestreos periódicos de la columna de agua y, si se considera necesario, de los sedimentos.

Asimismo, han considerado fundamental conocer con precisión las características del combustible transportado, determinar la composición y evaluar la posible toxicidad y persistencia en el medio marino.

Un eventual vertido, han alertado desde el GOB, podría tener consecuencias "importantes" sobre los ecosistemas marinos de las Pitiusas, de gran valor ecológico, y, en función de su dispersión, sobre otras zonas de Baleares. Los ecologistas han puesto el foco sobre la posible afectación de las praderas de posidonia y de las aves, especialmente de la pradela balear, una especie endémica y en peligro de extinción.

En cualquiera de los casos, las entidades han considerado "fundamental" prevenir este tipo de accidentes "a través de un cambio de modelo económico y energético que pase por la transición ecológica y deje atrás los combustibles fósiles".