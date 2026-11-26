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PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y Baleares negociarán para resolver sus "discrepancias" sobre algunos aspectos del decreto ley 3/2026, por el cual se establecen medidas urgentes en materia de educación y se equipara el salario de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas con el de sus compañeras de otros centros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución por la cual se acuerda el inicio de las negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Baleares.

La intención es "resolver las discrepancias suscitadas" por el apartado 3 del artículo 1 del decreto, que en términos generales establece que las cantidades abonadas por la administración para sostener las unidades de primer ciclo de educación infantil se tienen que justificar de forma anual.

A efectos de esta justificación, prosigue la normativa, dichas cantidades deberán destinarse a los gastos que genere la ejecución del concierto educativo. Sin embargo, los remanentes, si los hubiera, se tienen que destinar a financiar cualquier gasto necesario para sostener el centro siempre que tenga por objeto garantizar la viabilidad y la calidad del servicio educativo.

También establece que En el momento en que la administración incluya al personal docente y los técnicos de educación infantil, en el sistema de pago delegado de la nómina o, en el caso del personal socio cooperativista, en el pago directo del módulo íntegro, les abonará, a partir del 1 de septiembre de 2026, el complemento de equiparación salarial en un máximo de 14 mensualidades.

Por último, señala que la implementación efectiva de las medidas constituye una modificación del sistema de financiación de los conciertos de primer ciclo de educación infantil y, en consecuencia, requiere la modificación del concierto educativo suscrito.

La falta de formalización de esta modificación en el plazo que establezca la resolución anual para el establecimiento, renovación o modificación de concierto o la resolución dictada al efecto implicará la extinción del concierto a partir del curso 2027-2028.

La Comisión Bilateral deberá ahora designar a un grupo de trabajo que proponga a ambas partes "la solución de proceda". La resolución, firmada por el ministro de Política Territorial y Memora Democrática, Ángel Víctor Torres, también acuerda comunicar esta decisión al Tribunal Constitucional.