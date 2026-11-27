Archivo - Autobús del TIB. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una aportación máxima de hasta 28,3 millones de euros para la introducción de nuevas mejoras en la red de autobús interurbano TIB, entre 2027 y 2030.

Lo ha explicado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que ha explicado que el acuerdo otorga la autorización previa al Consorcio de Transportes de Mallorca para iniciar el expediente de gasto plurianual y anticipado correspondiente a la modificación de los contratos de concesión del servicio de autobús TIB.

Esta nueva modificación, ha subrayado, responde al objetivo de continuar con el refuerzo del servicio para adaptarlo a la demanda creciente del transporte público, tras haber realizado una primera modificación de las concesiones el año pasado con un incremento de unos 150 millones durante el periodo 2024-2030.

La autorización otorgada por el Consell de Govern por un máximo de 28 millones engloba los tres lotes de las concesiones, con la que se prevé incorporar hasta 24 nuevos autobuses, enmarcándose en el contexto de incremento continuo de usuarios del transporte público regular interurbano TIB en autobús en Mallorca.

Durante el año pasado este servicio registró 29,7 millones de usuarios, cifra muy superior a los 10,4 millones del año 2019, ha indicado el conseller.

Este año se mantiene la tendencia creciente en el uso del transporte público, con un aumento de usuarios del servicio de bus TIB del 10 por ciento hasta octubre, superando los 29,3 millones de pasajeros.

Desde el inicio de las concesiones actuales en 2021, se ha producido un incremento continuo de usuarios, y por ello se modificaron los contratos en 2025, aumentando la oferta y ampliando la flota -con 27 autobuses incorporados el último año y la previsión de recibir este año ocho más-, entre otras medidas.