El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el proyecto de construcción de una nueva promoción de 25 alojamientos dotacionales del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en el municipio de Eivissa, dentro del plan de choque del Govern en materia de vivienda.

Según ha informado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, los alojamientos se construirán en el número 9 de la calle S'Hort de sa Fruita, en una parcela con una superficie de 1.119 metros cuadrados según el catastro.

Se trata de un solar cedido gratuitamente al Ibavi por parte del Consell d'Eivissa mediante un convenio de colaboración. El presupuesto de la actuación es de 5,1 millones de euros, sin IVA, en el marco del plan de inversiones en infraestructuras 'Illes en transformació'.

El Consell de Govern ya declaró las obras como inversión de interés autonómico, una figura que permite abreviar el procedimiento y reducir los plazos de tramitación, como ya se hace con otras infraestructuras, tales como centros educativos y sanitarios.

El edificio de esta promoción tendrá una superficie construida de 1.952,37 metros cuadrados, distribuida en planta baja y cinco plantas superiores.

Los alojamientos se ubicarán a partir de la primera planta y todos contarán con balcón privado. El diseño incorpora ventilación cruzada y elementos de protección solar para reducir la demanda energética.

La promoción tendrá 15 alojamientos de una habitación doble y diez de dos habitaciones dobles. Las superficies útiles irán de los 47,58 a los 64,90 metros cuadrados. Además, dos alojamientos estarán adaptados para personas con discapacidad.

El proyecto contempla también 25 plazas de aparcamiento en superficie, dos de ellas adaptadas.