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PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha completado la concesión de las ayudas al sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio, con un total de 1.334 ayudas por un importe de cerca de 9,1 millones de euros.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha informado en un comunicado de que ha finalizado la tramitación habiendo adjudicado ayudas al 95% del total de solicitudes -excluyendo las duplicadas- recibidas en las siete líneas dirigidas al transporte de mercancías, el transporte discrecional de pasajeros, los taxis, los vehículos con conductor (VTC), el sector de la distribución y el desguace de vehículos pesados de transporte.

La Dirección General de Movilidad ha publicado las últimas resoluciones en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el sábado y el jueves pasados, con las que se completa la tramitación de las líneas habilitadas en julio y que se han distribuido a empresas y trabajadores autónomos de los diversos ámbitos del transporte en todas las islas, enmarcadas en el Decreto Ley 1/2026, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

En la distribución por islas, de las 1.334 ayudas, a Mallorca le corresponden 1.195 ayudas por 7,98 millones de euros; a Menorca, 54 ayudas en 473.400 euros; a Eivissa, 79 ayudas por algo más de 472.400 euros; y a Formentera, seis ayudas por cerca de 148.000 euros.

Por sectores, el transporte de mercancías ha recibido 556 ayudas por un importe de 5,8 millones, entre las dos convocatorias dirigidas a empresas (268) y trabajadores autónomos (288); y el sector de la distribución, una cuantía de 455.131 euros en 65 ayudas a empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías; mientras que para el transporte discrecional de pasajeros en autobús, se han concedido 61 ayudas por un importe de 395.535 euros.

El sector del taxi ha recibido 535 ayudas, a empresas y trabajadores autónomos, por una cuantía global de 114.380 euros; y la convocatoria dirigida a VTC ha distribuido 30 ayudas por 28.820 euros. A través de la línea habilitada al desguace de vehículos pesados de transporte de mercancías y de pasajeros, como camiones y autobuses, el Govern ha adjudicado 2,26 millones de euros en 87 ayudas.