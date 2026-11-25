El Govern crea una oficina para coordinar la gestión de los datos en la administración pública. - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido la Oficina del Dato, un órgano técnico de gobierno y gestión de los datos en la Administración de la Comunidad Autónoma y en los entes del sector público autonómico.

La oficina está adscrita a la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) y se configura como un espacio de coordinación, colaboración y propuesta técnica en materia de gestión de la información pública.

Su constitución se enmarca en la estructura de gobernanza establecida por el decreto 20/2026 que contempla la creación de la Comisión Directora del Gobierno del Dato, encargada de definir las directrices estratégicas y coordinar las políticas en esta materia, y la Oficina del Dato, responsable de las funciones de carácter técnico.

La oficina tendrá entre sus competencias proponer políticas de datos e instrucciones técnicas para la gestión de la información de la Administración autonómica y de su sector público instrumental.

Estas directrices abarcarán aspectos como la interoperabilidad entre sistemas, la estandarización, la calidad de los datos, la protección de la información personal y la seguridad de la información.

Asimismo, le corresponderá velar por el mantenimiento, la actualización y las garantías de calidad y seguridad de los datos, los metadatos y los procesos asociados a su gestión.

Entre sus funciones también se encuentra la definición, construcción y mantenimiento de las plataformas tecnológicas corporativas destinadas a la captación, intermediación, catalogación, tratamiento y análisis de datos.

Además, podrá desarrollar proyectos transversales y prestar servicios corporativos de apoyo a las iniciativas que se impulsen desde los distintos ámbitos de la Administración.

COMPOSICIÓN TRANSVERSAL

La Oficina del Dato estará integrada por personal técnico de diferentes departamentos y organismos de la Administración autonómica.

La presidencia corresponderá a un funcionario con rango mínimo de jefe de servicio con funciones en materia de datos adscrito a IBDigital, mientras que la vicepresidencia recaerá en un funcionario del Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat).

Como vocales permanentes participarán representantes de la Dirección General de Coordinación y Cooperación Local, IBDigital, la Dirección General de Comunicación y Gobierno Abierto, el Instituto Cartográfico y Geográfico de las Islas, la Dirección General de Economía y Estadística, la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, el Ibestat, la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y el IBSalut

El decreto también contempla la participación de vocales no permanentes. En este grupo se incluyen representantes técnicos de los consells insulares que se hayan adherido al sistema mediante los correspondientes convenios o que tengan interés en los asuntos que se traten, así como de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), en los supuestos previstos en la norma.

Además, podrán incorporarse otros perfiles técnicos en función de las materias incluidas en el orden del día. Los delegados de Protección de Datos de la Administración autonómica y de los organismos correspondientes podrán asistir, con voz pero sin voto, cuando se aborden cuestiones relacionadas con la protección de datos personales de sus respectivos ámbitos.

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Otra de las funciones de la Oficina será impulsar acciones de formación, sensibilización y gestión del cambio en materia de gobierno y gestión de los datos entre el personal de la Administración.

El órgano también deberá informar a la Comisión Directora sobre los avances en la planificación y trasladarle los obstáculos o iniciativas que puedan afectar al funcionamiento del modelo de gobierno y gestión de los datos.

Por último, el decreto establece entre sus competencias la cooperación y colaboración con otras instituciones públicas y privadas, tanto de ámbito internacional como nacional y regional, en el marco de los programas relacionados con esta materia.