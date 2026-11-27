Archivo - El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha insistido en la "total y absoluta legalidad" de la ley de costas y litoral de Baleares, después de que la ley de costas valenciana haya sido declarada inconstitucional.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz ha subrayado que el Ejecutivo analizará la sentencia y las consecuencias que se puedan derivar de las mismas.

"Pero los planes del Grupo Parlamentario del PP y el Govern no cambian en absoluto", ha agregado.