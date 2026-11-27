EIVISSA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso, Milena Herrera, ha hecho este viernes un último llamamiento a la participación y al voto socialista para continuar avanzando en derechos y evitar retrocesos ante "todo lo que está en juego el 29N".

En un comunicado, el PSOE ha explicado que la candidata ha hecho un llamamiento específico a las mujeres y a todas las personas que defienden la igualdad sobre la importancia de votar al PSOE.

"Un mensaje muy directo a todas las mujeres de este país y también a los hombres que defienden la igualdad: este domingo ninguna de nosotras puede estar calladita"", ha afirmado.

La candidata ha recordado que las principales propuestas del PSOE se centran en garantizar el derecho a la vivienda, mejorar los salarios, proteger las pensiones y defender una sanidad pública, y ha reiterado que "la vivienda es un derecho, que los salarios tienen que ser dignos, que las pensiones no se tocan y que la sanidad pública no se privatiza".

Asimismo, ha dirigido un mensaje a las personas que todavía no han decidido su voto o que se plantean no participar en las elecciones del 29 de noviembre. Según ha destacado, este 29 de noviembre "nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de nuestro país. Nos jugamos avanzar o retroceder".

En este sentido, ha situado la decisión electoral entre dos modelos políticos, con "un bloque progresista que quiere más derechos para toda la ciudadanía y un bloque de derechas y de ultraderecha que nos quiere hacer volver al pasado".