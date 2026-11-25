Herrera (PSOE) defiende medidas destinadas al autónomo y destaca su contribución a la economía - PSOE

EIVISSA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso por Baleares Milena Herrera ha presentado las propuestas de su partido para apoyar a las personas autónomas y ha destacado su contribución a la economía.

Según ha destacado el PSOE en un comunicado, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, las personas autónomas y las empresas con una facturación inferior a los 85.000 euros anuales podrán pasar a presentar una única declaración del IVA anual, en lugar de las cuatro que tenían que hacer hasta ahora.

En este sentido, la socialista ha subrayado que esta simplificación puede beneficiar aproximadamente a un millón de personas autónomas.

También ha destacado el incremento de la deducción por gastos de difícil justificación en el IRPF, que pasa del 5 al 10 por ciento, así como las medidas de reducción de los pagos fraccionados para las personas que tributan por módulos.

Además, el Gobierno ha ampliado hasta 2028 el plazo para la adaptación al sistema de facturación digital Verifactu.

"Hay muchas personas que tienen un pequeño negocio y que todavía estaban teniendo dificultades para adaptarse a este nuevo sistema. El Gobierno les facilita un año más para que puedan adaptarse a esta herramienta de facturación digital", ha expuesto Herrera.

La candidata ha señalado que estas medidas son "un primer paso", pero que el programa electoral del PSOE incorpora otros compromisos para seguir mejorando las condiciones de las personas autónomas.

Entre estos, ha destacado la renovación del Estatuto del Trabajo Autónomo para adaptarlo a los cambios tecnológicos, a las nuevas profesiones y a las necesidades actuales del colectivo.

También ha hecho referenica a la propuesta para garantizar una transición justa al régimen de autónomos (RETA) para los profesionales que provienen de mutualidades alternativas, con el reconocimiento de las aportaciones que ya han realizado.

En este ámbito, el programa socialista también plantea simplificar los requisitos administrativos para que las empresas puedan operar en diferentes territorios sin tener que repetir trámites, así como reforzar los mecanismos de revisión de las cargas burocráticas.

En cuanto al emprendimiento, Herrera ha subrayado que el PSOE propone un programa específico de apoyo a los jóvenes que quieran iniciar un negocio, con asesoramiento gratuito, acompañamiento administrativo, formación en gestión y acceso a financiación para los proyectos viables.

También prevé un plan de relevo generacional para facilitar que los negocios de personas próximas a la jubilación puedan continuar en manos de otras personas y evitar que cierren por falta de continuidad.

"Sabemos qué significa levantar la persiana cada día, muchas veces en solitario. Las personas autónomas sostienen una parte fundamental de la economía de nuestro país y, por eso, las políticas públicas tienen que estar a su lado, facilitando su trabajo, protegiéndolas y ayudándolas a afrontar los retos del futuro", ha afirmado Herrera.