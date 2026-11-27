El IBSalut licita las obras del nuevo centro de salud Bons Aires. - CAIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IBSalut ha licitado las obras de construcción del nuevo Centro de Salud y Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Bons Aires por importe de 27,9 millones de euros.

El nuevo equipamiento sanitario, situado en el recinto del Hospital Psiquiátrico de Palma, integrará en un solo edificio el centro de salud y el servicio de urgencias de atención primaria, con una superficie construida de 8.917 metros cuadrados, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Salud.

La revisión que se hizo en 2025 ha posibilitado adecuar su diseño a los cambios normativos, mejorar su funcionalidad y optimizar la distribución de los espacios sanitarios. Entre las principales novedades, cabe destacar la integración del Centro de Salud y el SUAP en un solo edificio, la ampliación de la dotación de plazas de aparcamiento previstas y la unificación del acceso con la entrada para los usuarios desde un vial anexo a la calle General Riera.

El nuevo edificio se distribuirá en distintos niveles y albergará tanto el Centro de Salud como el Servicio de Urgencias de Atención Primaria. También incorporará un nuevo aparcamiento con 106 plazas destinadas al personal, de las que 56 estarán soterradas y 50 en la cubierta del edificio.

El área de centro de salud dispondrá de 75 consultas distribuidas entre 30 de medicina de familia, 25 de enfermería, 8 de pediatría, 6 de enfermería pediátrica y 6 consultas polivalentes.

Las instalaciones se completarán con una unidad obstétrica, una unidad de salud bucodental, una unidad de fisioterapia, salas de cuidados y técnicas especiales, espacios para extracciones de muestras y áreas de soporte administrativo y logístico.

Por su parte, el SUAP contará con siete consultas médicas, salas de espera diferenciadas para adultos y pediatría, un área de observación y críticos, boxes asistenciales, una sala de aerosoles y una zona de radiología con equipo de rayos X.

También incluirá espacios específicos para los profesionales, como zonas de descanso, dormitorios, vestuarios y salas de estar.

El futuro equipamiento responde tanto al incremento de la población y de la demanda asistencial como a la necesidad de sustituir las instalaciones del Centro de Salud S'Escorxador, ubicado en un edificio antiguo y protegido que ha ido acumulando limitaciones estructurales a lo largo de los años y que requiere una actuación integral.

La construcción del nuevo Centro de Salud y SUAP Bons Aires forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud para el período 2024-2027, que prevé una inversión global superior a los 500 millones de euros destinada a modernizar y ampliar las infraestructuras sanitarias de las Islas Baleares.