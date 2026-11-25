El IdISBa incorporará la perspectiva de los pacientes y las asociaciones a través de una nueva comisión participativa - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha constituido este miércoles su nueva Comisión de Participación Ciudadana y de Pacientes (CPCP).

Se trata de un órgano consultivo que nace con el objetivo de incorporar de forma estable la perspectiva de los pacientes, las asociaciones y la ciudadanía en las actividades de investigación, divulgación y transferencia social del instituto.

La Comisión, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, tiene entre sus funciones contribuir a definir la estrategia de participación ciudadana del IdISBa, valorar proyectos de investigación desde la perspectiva social y asesorar a los equipos investigadores para incorporar la visión de los pacientes y de la ciudadanía en sus estudios.

Asimismo, podrá proponer acciones de divulgación científica, identificar necesidades y prioridades sociales relacionadas con la salud, promover actividades de formación tanto para sus miembros como para la comunidad investigadora e impulsar la transferencia del conocimiento generado para que llegue de forma efectiva a la sociedad.

La CPCP está integrada por representantes institucionales del IdISBa, profesionales del sistema sanitario, personal investigador, pacientes y entidades sociales, así como por las asociaciones de pacientes representativas de distintas áreas de salud.

La representación institucional incluye a la Dirección Científica, que asume su presidencia; la Unidad de Comunicación, que ejerce su secretaría; la Dirección Gerente; la Dirección del Consejo Social y Empresarial; la Unidad de Gestión Científica; la Unidad de Ensayos Clínicos; personal investigador del Instituto; la Subdirección de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud; el equipo coordinador del Programa Paciente Activo IB; una persona participante en este programa y Cruz Roja, como entidad representante de la sociedad civil.

En cuanto a las asociaciones de pacientes, formarán parte de la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade (ABEA), la Asociación de Personas con Diabetes de Baleares (Adiba), la Asociación Balear de Déficits Inmunitarios Primarios (ABADIP), la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares (REHACER) y la Asociación Elena Torres para la Detección Precoz del Cáncer. Cada dos años estas entidades se renovarán, con el objetivo de dar cabida a todas las voces del movimiento asociativo.

Durante la sesión constitutiva se han presentado la composición, funciones y objetivos de la comisión, así como las líneas básicas de su funcionamiento y la periodicidad de las reuniones. También se han abordado aspectos relacionados con los procedimientos de evaluación de proyectos, actividades de divulgación, acciones formativas para sus miembros y la planificación de actuaciones vinculadas a la próxima convocatoria de la Acción Estratégica en Salud.

Además, la reunión ha servido para compartir expectativas, inquietudes y propuestas de los diferentes miembros, con la voluntad de construir una dinámica de trabajo colaborativa que refuerce la participación ciudadana en el ámbito de la investigación en salud.