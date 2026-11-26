Investigado un conductor por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida y no haber obtenido nunca el carnet - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por hacerlo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre sobre las 05.15 horas en la plaza Comtat del Rosselló cuando un coche chocó contra dos motos, según ha informado la Policía Local.

Una dotación policial escuchó un fuerte ruido y se aproximó hasta la plaza. Allí, los agentes observaron dos motos caídas en la calzada y un coche que abandonaba la plaza en dirección a la calle Caputxins, donde le dieron el alto.

Posteriormente se comisionó a la Unidad de Vehículos de Accidentes UVAC para instruir el atestado. Al entrevistarse con el conductor, español y de 29 años, los agentes constataron que presentaba síntomas evidentes de haber bebido alcohol.

Así, fue sometido a la prueba de etilometría en la que arrojó un resultado positivo de 1,18 miligramos por litro de aire espirado, cifra que cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Asimismo, tras consultar la base de datos, se comprobó que el hombre nunca había obtenido el permiso de conducir y que, además, figuraban antecedentes del año 2022 por el mismo motivo.

Según recoge la investigación y la inspección ocular elaborada por el equipo de atestados, el siniestro se produjo cuando el coche circulaba por la plaza Comtat del Rosselló en dirección a la plaza de España y, a la altura del número 4, el conductor se quedó dormido al volante.

Como consecuencia de ello, el vehículo circuló sin control y colisionó contra dos ciclomotores que se encontraban estacionados en el margen derecho, provocando que uno de ellos fuera desplazado 22 metros y el otro alcanzara una distancia de 32 metros desde el primer punto de impacto.

Finalmente, el coche implicado fue retirado por una grúa municipal y trasladado al depósito de La Riera, quedando a disposición de su titular. Las diligencias judiciales se han remitido a la sección de instrucción de guardia del Tribunal de Instancia.