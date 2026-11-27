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PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Baleares ha concluido que la entrevista en IB3 Radio emitida en el programa 'La Gran Vida' el pasado domingo al director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, en la que pidió un cambio de orientación política en las elecciones del 29 de noviembre, vulnera el principio de neutralidad de la ley electoral y ha ordenado al ente compensarla.

El pronunciamiento se produce a raíz de la denuncia de Ara Més-Front Ampli el pasado lunes, que el órgano electoral ha estimado parcialmente. La Junta Electoral ha constatado que determinadas manifestaciones difundidas tuvieron incidencia electoral y vulneraron el artículo 66 la ley de régimen electoral.

Durante la entrevista, según recoge la resolución, se realizaron manifestaciones críticas respecto a la actuación del Gobierno de España en materia de vivienda, con "referencias expresas a las políticas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez y a la conveniencia de un cambio de orientación política en dicho ámbito".

Para la Junta Electoral, aunque había motivos informativos para emitir la entrevista, estas palabras trascienden "la mera exposición técnica o institucional de políticas públicas para adentrarse en valoraciones críticas de actuaciones atribuidas al Gobierno de España y a su presidente".

Así, siguiendo la doctrina reciente de la Junta Electoral Central (JEC) sobre otra entrevista en IB3 Radio a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, el órgano ha subrayado que la vulneración no exige una petición expresa de voto ni que el entrevistado sea candidato, sino que el contenido sea susceptible de incidir en el debate electoral.

Por ello, la resolución requiere al ente público que adopte "con la mayor urgencia posible y antes de la finalización de la campaña electoral" las medidas compensatorias necesarias para restablecer el pluralismo político y la igualdad entre las candidaturas concurrentes.

Por otro lado, la Junta Electoral ha desestimado la petición de Ara Més-Front Ampli de abrir un expediente sancionador a José Francisco Reynés, ya que no existen elementos suficientes para sancionarlo individualmente y el desequilibrio deriva del "tratamiento informativo dispensado por el medio público" al ofrecer un espacio de proyección política no compensado respecto al resto de formaciones.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha acusado a la dirección de IB3 de estar "intervenida" por PP y Vox y ha señalado que "se ha contribuido a la vulneración de las exigencias de neutralidad informativa y pluralismo político en una campaña electoral".

En este sentido, ha exigido la cancelación del programa dirigido por Miquel Àngel Ariza y el cese del director de la radio pública, Dani Barjacoba. "Por la consideración que le tengo le recomendaría que dimitiera y salvara su reputación lejos de esta dirección que será recordada como la peor de toda la historia de IB3", ha mencionado.