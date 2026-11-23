Archivo - Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral ha desestimado la denuncia del PSOE contra el Consell de Mallorca y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) relacionada con una campaña institucional de información sobre los servicios destinados a las personas mayores.

El PP de Mallorca ha explicado este lunes en un comunicado que la resolución, del 20 de noviembre, concluye que no existen elementos suficientes para apreciar una vulneración de la normativa electoral y rechaza la petición del PSOE de abrir un expediente sancionador.

Asimismo, señala que no ha quedado acreditado que la expresión 'Per a la gent d'aquí' sea un lema electoral exclusivo de una formación política ni que la campaña tuviera como finalidad favorecer a una candidatura.

Desde el PP han destacado que esta decisión se suma a las resoluciones anteriores que han desestimado denuncias presentadas contra actuaciones vinculadas al Consell de Mallorca.

"Pueden seguir presentando denuncias, pero una vez más la Junta Electoral no aprecia la infracción que denunciaban. Nosotros seguiremos defendiendo una actuación rigurosa y respetuosa con la normativa", han señalado los 'populares'.