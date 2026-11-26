Mapa con última posición del 'Med Emre'. Un hombre ha resultado fallecido tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza, según informa el servicio balear de Emergencias. - Europa Press

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha lamentado profundamente este jueves el fallecimiento de un tripulante en el buque que se ha hundido frente a las costas de Eivissa durante la pasada madrugada.

Así lo ha indicado en su cuenta personal de X, donde el presidente de la Cámara balear ha recordado que hasta la zona se dirigen un barco y un avión de Salvamento Marítimo para evaluar los posibles efectos contaminantes relacionados con el vertido de combustible.