El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña del PSOE, a 14 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de más de 70 miembros "históricos" del PSIB han firmado un manifiesto en apoyo al candidato socialista a revalidar la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que han hecho un llamamiento a la movilización y participación democrática de toda la ciudadanía en las elecciones generales del próximo domingo.

Entre los firmantes figuran los ex secretarios generales Joan March y Francesc Triay, representantes de las cuatro islas del archipiélago, los consellers de los gobiernos del ya fallecido Francesc Antich y antiguos alcaldes.

El manifiesto, según ha informado el PSIB en un comunicado, señalan que ha sido la lucha por las libertades democráticas la que ha permitido "mantener intactas las convicciones y la esperanza" que les llevó a militar en su día. "Hemos luchado por las libertades democráticas y hemos contribuido a conquistar derechos que parecían imposibles", han subrayado.

En Baleares, han defendido, el socialismo "ha estado históricamente vinculado a las aspiraciones de la clase trabajadora y a la defensa de nuestra identidad como pueblo". "Con esfuerzo y perseverancia hemos contribuido a una sociedad democrática y a dar contenido a nuestro autogobierno", han apuntado.

Es por ello que los firmantes han hecho "un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse y a acudir a las urnas para dar apoyo al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno".

"La historia nos demuestra de hasta donde es capaz de llegar un pueblo cuando une sus fuerzas. Tenemos la responsabilidad de preservar los derechos que tanto nos ha costado conquistar y de construir el futuro de las generaciones que nos tienen que suceder. Que nadie renuncie a hacer sentir su voz", han concluido.