El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol. - MÉS PER PALMA

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reclamado un plan integral contra el sinhogarismo dotado con un mínimo de 6,7 millones de euros y llevarán esta propuesta al próximo pleno municipal.

La formación ha alertado de que la emergencia habitacional está abocando a cada vez más personas con trabajo e ingresos regulares a vivir en la calle.

"En Palma hay personas que se levantan cada mañana para ir a trabajar y que, cuando acaban la jornada, tienen que dormir dentro de un coche. Esta es la dimensión de la emergencia habitacional que sufrimos", ha denunciado el candidato ecosoberanista a la alcaldía, David Pujol.

En detalle, la propuesta de los ecosoberanistas consiste en destinar, como mínimo, el 1 por ciento del presupuesto municipal de 2027 a prevenir y combatir el sinhogarismo.

El plan incluye, según han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, la construcción de un nuevo albergue en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), una red municipal de pisos de acogida de urgencia y ayudas económicas extraordinarias para evitar que las familias pierdan can suya.

La propuesta también reclama garantizar el empadronamiento de las personas sin hogar. "Tenemos que garantizar alternativas residenciales dignas, pero también actuar antes de que las personas acaben en la calle. Prevenir la pérdida de la vivienda tiene que ser una prioridad municipal", ha explicado, por su parte, el regidor Miquel Àngel Contreras.

MÉS ha recordado que el primer censo autonómico de sinhogarismo, elaborado por el Observatorio Social de las Islas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Red para la Inclusión Social (EAPN Baleares), ha identificado a 3.152 personas en situación de sinhogarismo o exclusión residencial en las Islas, 2.495 de las cuales en Mallorca.

Casi la mitad de las personas entrevistadas tienen una actividad remunerada. Este porcentaje supera el 55 por ciento entre las que viven dentro de vehículos o construcciones precarias. Además, el 35 por ciento de las mujeres entrevistadas sufren situaciones de inseguridad o violencia allá donde duermen.

Contreras ha añadido que el desalojo de la antigua prisión y las actuaciones previstas en Son Bordoy evidencian la falta de alternativas residenciales estables. "Desalojar personas sin ofrecerles alternativas dignas no resuelve el sinhogarismo. Simplemente, traslada la pobreza de un barrio a otro", ha criticado el regidor.

MÉS per Palma ha recordado que los presupuestos municipales de 2027 superan los 670 millones de euros, con un incremento de 43,4 millones, mientras que Servicios Sociales dispondrá de 21,55 millones.

"Martínez no puede presumir de tener los presupuestos más elevados de la historia de Palma mientras hay personas que trabajan y duermen en la calle. No es una cuestión de falta de dinero, sino de prioridades políticas", ha concluido Pujol.