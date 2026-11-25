Archivo - El candidato de MÉS per Palma al Ayuntamiento de Palma, David Pujol, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma defenderá en el pleno del Ayuntamiento de este jueves una iniciativa para combatir el encarecimiento del coste de la vida, que subraya que el aumento de los precios de la vivienda, los alimentos, la energía y los servicios esenciales está "empobreciendo" a las familias trabajadoras.

El candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, y la regidora ecosoberanista Kika Coll han exigido medidas concretas a todas las administraciones, según ha trasladado después la formación en nota de prensa.

"¿De qué sirve presumir de crecimiento económico si cada vez hay más gente que tiene que elegir entre pagar un alquiler o llenar la nevera?", ha denunciado públicamente Pujol.

En este sentido, ha lamentado que la economía crece y las empresas hoteleras y los bancos baten récords de ganancias, pero la ciudadanía "cada día que pasa es más pobre".

Ante este escenario, MÉS ha reclamado al Govern la elaboración de un plan integral que incorpore medidas para compensar los sobrecostes de la insularidad, ampliar el parque público de vivienda de alquiler asequible y movilizar las viviendas vacías.

La formación también ha exigido al Gobierno de España que garantice la actualización de los salarios y las pensiones de acuerdo con "el coste real de la vida", refuerce los mecanismos de compensación de la insularidad y, con el Govern, incremente las ayudas directas a familias con rentas bajas y medias.

Los ecosoberanistas han señalado que, según datos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), el alquiler medio en Mallorca ha pasado de 834 euros mensuales en 2022 a 1.503 euros en 2025. Paralelamente, la inflación ha subido los precios un 4,9 por ciento este año.

"Vivir en Mallorca no puede ser un privilegio reservado para los que tienen más dinero. Las familias no solo sufren la especulación inmobiliaria, sino que también tienen que asumir un sobrecoste para comprar productos de primera necesidad", ha subrayado la regidora.

Igualmente, MÉS ha reclamado al Ayuntamiento un estudio sobre el impacto del coste de la vida en los diferentes barrios, reforzar la partida de servicios sociales y las ayudas de emergencia, e impulsar medidas para facilitar el acceso a los alimentos básicos con mercados municipales, el comercio de proximidad y las entidades sociales.

Coll ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al PP de "esconderse" detrás de las competencias de otras administraciones y ha reivindicado que el Ayuntamiento "tiene herramientas para proteger a las familias y combatir las desigualdades". "Les falta voluntad política", ha criticado.