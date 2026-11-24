Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ampliará la exención de la obligatoriedad de ejecutar chaflanes a los edificios de la zona del Ensanche que puedan tener algún tipo de valor patrimonial o histórico con el objetivo de protegerlos.

La medida, que hace meses se puso en marcha en los núcleos históricos de la ciudad, se ha abordado en la reunión de la Gerencia de Urbanismo celebrada este martes.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que la eliminación de la obligatoriedad de ejecutar chaflanes en nuevas edificaciones y reformas, que se hará extensible al Ensanche y otras zonas que no ha concretado, permitirá "favorecer la conservación de fachadas con valores patrimoniales".

"Hay que tener en cuenta que la norma urbanística establece en determinados casos la obligatoriedad de ejecutar chaflanes en las esquinas, lo que puede generar una contradicción cuando nos encontramos ante edificios que por sus características arquitectónicas o históricas presentan valores patrimoniales que aconsejan su conservación", ha indicado-

Es por ello, ha expuesto Fidalgo, que el planteamiento municipal es que cuando se determine la necesidad de preservar un edificio pueda quedar exento de la obligación si el chaflán "resulta incompatible con su conservación". De este modo, "garantizar la conservación del inmueble no supondrá una reducción de la edificabilidad máxima prevista por la normativa".

"En ocasiones los promotores apostaban por la demolición de edificios porque era obligatorio el establecimiento del chaflán y, conservando la fachada tal y como estaba, era imposible cumplir con la ordenación urbanística y restaba metros de edificabilidad y aprovechamiento", ha señalado el regidor.

"En muchas ocasiones se optaba por rentabilizar la inversión en vez de conservar un inmueble que tuviera valor patrimonial. Queremos evitar que los propietarios tengan que elegir entre conservar una fachada con valor patrimonial o aprovechar la edificabilidad que les corresponde urbanísticamente", ha añadido.

Esta posibilidad, ha apuntado, surge a partir del análisis del caso del inmueble ubicado en el número 18 de la calle Miquel Santandreu, "cuya conservación está siendo desde hace tiempo objeto de estudio para determinar si cabe sus valores patrimoniales".

"Se está plantenado extender esta solución a otros inmuebles en condiciones similares para favorecer la protección del patrimonio y eliminar los obstáculos urbanísticos que puedan dificultar su conservación", ha indicado.

Preguntado por los avances de la redacción del plan de ordenación detallada (POD) y del catálogo de elementos patrimoniales, Fidalgo ha asegurado que los trabajos siguen su curso y que hay partidas presupuestarias previas para ello en las cuentas de 2027. "Queremos que el trabajo tenga vocación de permanencia y utilidad", ha dicho.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, ha proseguido el regidor, la Gerencia de Urbanismo ha abordado la concesión de dos nuevas licencias urbanísticas otorgadas a través de ECUs, "lo que ha permitido resolver el expediente en entre uno y tres meses".

Además, se ha autorizado el cambio de uso de seis locales en viviendas. La Comisión de Centro Histórico (CHH) también ha dado luz verde a dos reconversiones, una de ellas en un antiguo local de Jaime III y otra en la calle del Forn del Racó.

La CHH también ha aprobado la propuesta de restauración y preservación del molino de Son Parera y de otro de viento de torre circular, así como un 'safareig' de planta cuadrada, todos ellos en la zona de Sant Jordi.