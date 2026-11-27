Archivo - Encendido de las luces de Navidad de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha puesto en marcha la tercera edición del Concurso de Escaparates y Decoración Navideña, una iniciativa que tiene como objetivo dar visibilidad al comercio de proximidad, reconocer la creatividad de los establecimientos y contribuir a llenar de ambiente navideño las calles y los mercados municipales de la ciudad.

El certamen cuenta con una modalidad dirigida a los comercios a pie de calle y otra destinada a las paradas de los mercados municipales, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

De esta manera, el concurso busca implicar al conjunto del tejido comercial de la ciudad y dar protagonismo también a los mercados como espacios de actividad económica y encuentro ciudadano.

Los establecimientos interesados pueden inscribirse gratuitamente hasta el próximo 8 de diciembre a través de la página web de PalmaActiva.

En total, se repartirán 7.000 euros en premios, 3.500 euros para la categoría de comercio a pie de calle y otros 3.500 para la de mercados. En ambas categorías, el establecimiento ganador recibirá 2.000 euros, el segundo clasificado 1.000 euros y el tercero 500 euros.

La votación popular tendrá lugar entre el 10 y el 20 de diciembre accediendo a la ficha del establecimiento elegido. Las dos modalidades son independientes, por lo que cada persona podrá votar por un establecimiento de cada categoría.

La ciudadanía podrá descubrir las propuestas participantes paseando por Palma, consultando el mapa habilitado en la web del concurso o escaneando el código QR de los escaparates.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que el Ayuntamiento ofrece acompañamiento durante el proceso de inscripción a aquellos comercios y paradas que lo necesiten.

"PalmaActiva continúa impulsando iniciativas dirigidas a promover el comercio de proximidad, fomentar la participación de la ciudadanía y contribuir a la dinamización comercial de los distintos barrios de Palma durante la campaña de Navidad", ha subrayado la regidora.