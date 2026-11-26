Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a facilitar, en colaboración con los consells insulares y las entidades del sector, que los maestros artesanos puedan impartir talleres, visitas y proyectos educativos para enseñar sus oficios tradicionales a los estudiantes de Baleares.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la 'popular' Isabel Curtó que se ha debatido en la reunión de la Comisión de Educación y Universidades celebrada este jueves.

La iniciativa, que ha sido aprobada en su totalidad y en casi todos sus puntos por unanimidad, ha instado al Govern a continuar promoviendo los proyectos de aprendizaje vinculados al conocimiento práctico y a la transmisión de los oficios tradicionales del archipiélago en el marco de los programas educativos.

También ha pedido que facilite la participación de los maestros artesanos, las asociaciones profesionales y otras personas conocedoras de los oficios tradicionales en talleres, visitas y proyectos educativos, dotando los programas ya existentes de los recursos necesarios y cubriendo el gasto de materiales y desplazamiento que correspondan.

En la misma línea, el Parlament ha reclamado que, respetando la autonomía pedagógica de los centros educativos, se facilite la incorporación de conocimientos y actividades prácticas relacionadas con los oficios tradicionales en situaciones de aprendizaje vinculadas a diferentes materias y etapas educativas, especialmente en los ámbitos de la tecnología, la historia, las artes, el patrimonio cultural y el conocimiento del entorno.

También ha planteado la necesidad de favorecer la elaboración, recopilación y el intercambio de recursos didácticos sobre los oficios tradicionales de Baleares, sus herramientas, técnicas, materiales y evolución histórica; y de reforzar el conocimiento de las oportunidades formativas y laborales vinculadas a estos oficios, especialmente entre los alumnos de educación secundaria.

La Comisión, debido a la oposición de la mayoría conformada por el PP y Vox, ha rechazado la solicitud de comparecencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que había sido solicitada por Més per Menorca con la intención de que explicara el estado de la tramitación del decreto del programa de capacitación y formación integrado.