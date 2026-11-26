Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB) contra las políticas de PP y VOX, a 5 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos de todos los grupos políticos salvo Vox, ha instado al Govern y al Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) a impulsar un programa que permita que el conocimiento del catalán sea una "herramienta de acogida lingüística" para los recién llegados.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' María Salomé Cabrera ha defendido en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada este jueves.

Para lograr que el catalán sea un elemento de "acogida", han pedido poner en marcha un programa de aprendizaje que favorezca la "integración y cohesión social". También ha pedido al Govern y el IEB que lleven a cabo la distribución y difusión del material del citado programa a través del resto de administraciones y sus servicios.

Además, la Cámara autonómica ha pedido garantizar que este programa incorpore información actualizada sobre los recursos de aprendizaje de las dos lenguas cooficiales de Baleares "teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las necesidades de cada una de las islas" y que fomentar la coordinación entre instituciones para facilitar el acceso a este tipo de recursos.

Por otra parte, el voto en contra del PP y de Vox ha impedido que saliera adelante la petición de MÉS per Mallorca para que la directora general de Igualdad y Conciliación, Margalida Darder, compareciera para explicar qué proyectos tiene en marcha su departamento.