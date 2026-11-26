Archivo - Monedas y billetes - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales ha reclamado que el Gobierno de España defienda ante el Banco Central Europeo la incorporación de un sistema táctil estandarizado, intuitivo y fácilmente reconocible en los nuevos billetes de euro para las personas ciegas.

Así se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de este jueves a petición del PP, cuya diputada Isabel Curtó ha defendido una proposición no de ley (PNL) en este sentido, según ha informado el Parlament.

Igualmente, la Cámara pide que este sistema incorpore marcas o combinaciones de puntos en relieve diferente para cada valor, inspirándose en modelos internacionales como el canadiense.

Además, solicita que el diseño de este sistema se haga con la participación de la ONCE, del Cermi, de las entidades representativas de las personas con sordoceguera y de las organizaciones europeas; y que la accesibilidad universal sea considerada un criterio esencial en la evaluación y elección del diseño definitivo de los billetes.

Por otro lado, la Comisión de Asuntos Sociales ha rechazado con los votos en contra del PP y Vox una iniciativa del PSIB, defendida por la parlamentaria Teresa Suárez, que pedía crear un programa autonómico de prevención de la pérdida de vivienda habitual de personas vulnerables que permita actuar antes del inicio de un procedimiento judicial de desahucio.

La PNL solicitaba igualmente al Govern que iniciara los procedimientos necesarios para declarar zonas de mercado residencial tensionado en los municipios que cumplen los requisitos, con el objetivo de contener los precios del alquiler.