Archivo - El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa). - CAIB - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud ha instado al Govern a incrementar progresivamente la financiación estructural destinada al Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IsIDBa), especialmente para recursos humanos, con el objetivo de favorecer la consolidación de los equipos y las líneas de investigación.

Así se ha aprobado en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSIB que ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos menos Vox, que se ha abstenido, según ha informado el Parlament.

La iniciativa también solicita un marco estable y pluranual de financiación de la investigación biomédica y sanitaria que permita planificar a medio y largo plazo las líneas de inestigación y la política de recursos humanos del IdISBa.

Igualmente, la Cámara insta al Ejecutivo balear a establecer mecanismos de continuidad para el personal investigador, técnico y de apoyo incorporado a través de programas de captación de talento; y a garantizar convocatorias autonómicas periódicas y previsibles de apoyo a proyectos de investigación sanitaria.

También reclama una línea autonómica de financiación destinada a proyectos de investigación biomédica y sanitaria que hayan obtenido una evaluación favorable en convocatorias estatales o europeas, pero que no hayan obtenido financiación.

Entre otras cuestiones, el Parlament insta al Govern a incorporar, en los programas extraordinarios de captación de talento o contratación de personal investigador, una planificación sobre la continuidad de las líneas de investigación y del personal incorporado una vez finalizado el periodo de financiación extraordinario.

ACCESO A TRATAMIENTOS PARA LA MENOPAUSIA

La Comisión de Salud ha aprobado otra PNL, en este caso del PP, que pide al Gobierno de España que garantice la disponibilidad de medicamentos hormonales utilizados en el tratamiento de la menopausia.

Con los votos a favor del PP, Vox y MÉS per Mallorca, uno en contra de Unidas Podemos y cautro abstenciones del PSIB, el Parlament solicita al Gobierno un plan de contignecia ante el desabastecimiento de medicamentos hormonales para identificar alternativas y coordinarse con las comunidades, entre otras medidas.

Asimismo, con los votos a favor de todos los grupos, la Cámara solicita al Govern que ponga en marcha un plan específico de formación continuada y actualización clínica en menopausia, terapia hormonal y opciones terapéuticas no hormonales para profesionales.

También ha salido adelante reclamar al Ejecutivo balear que apruebe un protocolo asistencial unificado de atención integral en el climaterio y la menopausia en toda la red sanitaria pública.

Con los mismos apoyos, solicitan al Gobierno que refuerce las obligaciones de información y colaboración de los titulares de las autorizaciones de comercialización, y los mecanismos de supervisión y actuación ante incumplimientos.

Por otra parte, la Cámara reclama al Ejecutivo central que impulse una estrategia integral de atención a la menopausia que promueva la formación de los profesionales sanitarios, la información rigurosa a las mujeres y la eliminación de las barreras que dificultan el acceso a una atención adecuada.

Entre otros puntos, con los votos a favor del PP y Vox, en contra de Unidas Podemos y PSIB y la abstención de MÉS, el Parlament pide al Gobierno que garantice que las comunidades autónomas, los sanitarios y las famracias dispongan de información actualizada, accesible y coordinada sobre los problemas de suministro.