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PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado por unanimidad una iniciativa de MÉS per Mallorca para prestigiar el sector industrial y de oficios, promover las vocaciones industriales y favorecer el relevo generacional.

La proposición no de ley (PNL), defendida por Lluís Apesteguia, insta al Govern a incorporar de manera estructural la industria y los oficios en la educación secundaria y en la orientación profesional, por ejemplo, con un programa de visitas a industrias y a organizar cada año una semana de la industria con jornadas de puertas abiertas en polígonos.

Los grupos reclaman igualmente, con la colaboración de IB3, una campaña de comunicación que ponga en valor y promocione la industria del archipiélago y que se creen unos premios de industria.

La Comisión, al mismo tiempo insta al Govern a poner en marcha con el IBDona un programa para atraer mujeres a los oficios y a la formación profesional industrial y a documentar audiovisualmente el patrimonio industrial y los oficios en riesgo de desaparecer.

MEDIDAS AL PLAN DE INDUSTRIA

También por unanimidad, la Comisión de Economía ha dado luz verde a una iniciativa socialista para incorporar varias medidas y mecanismos al Plan de Industria 2027-2031, como un programa de construcción industrializada y vivienda modular producida en las Islas Baleares que impulse la implantación de dos o tres plantas de fabricación de módulos y componentes constructivos.

Los grupos reclaman también un pacto de renovación hotelera con la industria local que promueva el uso de productos fabricados en las Islas en las reformas de los establecimientos hoteleros, tomando como referencia el impulso al consumo de producto local, y un programa de investigación aplicada industrial.

La iniciativa insta igualmente al Ejecutivo autonómico a consensuar con agentes económicos y sociales un programa de digitalización e inteligencia artificial aplicada a la industrial y a poner en marcha en 2027 un servicio gratuito de diagnóstico digital, y a crear espacios industriales portuarios y medidas de logística insular de mercancías, así como una plataforma de agrupación de cargas para pymes y un observatorio público de tarifas y frecuencias marítimas por ruta.