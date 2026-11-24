EIVISSA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Andrea Fernández, y la candidata socialista ibicenca al Congreso, Milena Herrera, han hecho un llamamiento a la movilización de las mujeres de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre con el objetivo de defender los derechos conquistados, avanzar en igualdad y evitar retrocesos.

Fernández ha pedido expresamente a las mujeres que voten “en defensa propia”, mientras Herrera ha advertido que en estas elecciones las mujeres se juegan "todavía más”, según ha señalado el PSOE en un comunicado.

Fernández ha participado en Eivissa en un encuentro con militantes y simpatizantes del PSOE, en el que ha explicado las propuestas del programa electoral socialista en materia de igualdad y ha reivindicado el trabajo desarrollado durante esta legislatura en el Congreso para combatir la violencia de género y avanzar en los derechos de las mujeres. La portavoz de Igualdad ha destacado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha definido como uno de los “hitos” de la legislatura.

Según ha dicho, la renovación ha sido “un proceso complejo, dificultado por la oposición de la derecha y la extrema derecha”, y ha puesto en valor que el nuevo acuerdo incorpora un conjunto de medidas y una dotación económica para reforzar las políticas contra la violencia machista.

Fernández ha defendido también que el 29 de noviembre es una cita “decisiva” para seguir avanzando en igualdad y ha reivindicado las candidaturas socialistas de Baleares, con Francina Armengol, Marc Pons y Milena Herrera, en los tres primeros puestos de la lista, como personas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres.

Por su parte, Herrera ha pedido el voto de las mujeres y ha recordado que la violencia de género sigue siendo una realidad que afecta a muchas víctimas, aunque las políticas de igualdad también inciden en las condiciones de vida, los salarios, las pensiones, la conciliación y la salud. “Si estos días estamos diciendo que el próximo 29 de noviembre nos jugamos mucho, las mujeres nos jugamos todavía más. A muchas les va la vida, a las que sufren violencia de género, pero al resto también nos van las condiciones de vida”, ha afirmado.

La candidata ha expuesto las medidas del programa socialista para reducir la desigualdad laboral, con especial atención a la brecha salarial y a la brecha de las pensiones. También ha reivindicado que la prevención de riesgos laborales incorpore las patologías específicas de las mujeres, una cuestión especialmente relevante en Eivissa para profesiones feminizadas como las camareras de pisos.

Según ha resaltado, las propuestas socialistas incluyen, además, el compromiso de seguir garantizando y protegiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, así como el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo segura, accesible y dentro del sistema público de salud.

El programa del PSOE plantea reforzar las garantías para el ejercicio efectivo del derecho al aborto, evitar obstáculos y desigualdades territoriales en el acceso a esta prestación y asegurar que las mujeres puedan ejercer este derecho con autonomía, información y seguridad, sin interferencias ni discriminaciones, según ha destacado también la formación en Eivissa.