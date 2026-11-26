Reunión en PortsIB sobre Cala en Bosch - CAIB

MENORCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de PortsIB, Kico Villalonga, ha mantenido este jueves una reunión con representantes de la Asociación de Usuarios de Amarres de Cala en Bosch, con el fin de abordar las preocupaciones de lo afectados respecto a la actual gestión del puerto en régimen de precario y sus reivindicaciones de cara a la futura concesión.

En relación con la gestión actual del puerto en régimen de precario, PortsIB ha escuchado las quejas y preocupaciones de los amarristas y ha informado de las actuaciones que está llevando a cabo en el ejercicio de sus competencias de supervisión y control de la actividad del actual gestor.

Por otra parte, la asociación, que representa a alrededor de 80 usuarios, ha trasladado sus reivindicaciones de cara a la futura concesión, centradas principalmente en la continuidad de los usuarios de base, la posibilidad de retorno de aquellos que hayan abandonado sus amarres, la transparencia de las tarifas y la mejora de los servicios e instalaciones portuarias.

Villalonga ha informado sobre el estado de tramitación del procedimiento de adjudicación, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, y ha explicado las condiciones recogidas en los pliegos. Entre ellas, destacan las medidas de preferencia para los anteriores usuarios de amarres de base, el establecimiento de tarifas a partir de un estudio de viabilidad económica y las inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras y los servicios del puerto.

Asimismo, PortsIB ha trasladado su disposición a dar respuesta a los escritos presentados por la asociación y atender las cuestiones planteadas dentro de su ámbito competencial y del marco jurídico vigente.

Durante el encuentro, Villalonga ha incidido en la importancia de mantener una interlocución directa y una comunicación fluida con los representantes de los usuarios, favoreciendo el entendimiento entre ambas partes tanto durante el actual periodo de gestión en precario como de cara a la futura concesión.

El gerente ha reiterado, además, que la función de PortsIB es velar por el cumplimiento de las obligaciones de quienes gestionan las instalaciones y por el adecuado funcionamiento del puerto de Cala en Bosch.