El PP De Baleares Asegura Que Feijóo Eximirá Del IVA A Los Autónomos Que Facturen Menos De 85.000 Euros Anuales - PP

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha asegurado que si el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, es elegido presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre eximirá del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Lo ha dicho la 'número dos' de la lista del PP al Congreso por Baleares, Antònia Roca, en un acto de campaña celebrado este martes en el centro de Palma en el que también ha participado el candidato al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras.

Roca, según ha indicado el PP en un comunicado, ha reivindicado que los autónomos "son quienes levantan cada día esta tierra y quienes sustentan a tantas familias de nuestras islas".

La candidata popular ha explicado que el PP implantará una 'cuota cero' a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, prorrogable durante un segundo año para aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, los jóvenes que emprendan su primer negocio se beneficiarán de una exención del 100% del IRPF durante el primer año, con reducciones del 75%, 50% y 25% durante los tres siguientes.

En materia de empleo, Roca ha destacado que el programa electoral de Feijóo contempla la bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación del primer trabajador y del 50% por la del segundo, con el objetivo de facilitar el crecimiento de los negocios y la generación de empleo.

La candidata al Congreso ha defendido también la reducción de las cargas administrativas, permitiendo a los nuevos negocios presentar sus declaraciones fiscales una vez al año y al resto optar entre hacerlo trimestral o semestralmente, así como el establecimiento de reglas claras para la deducción de gastos vinculados a la actividad profesional, como el vehículo o la vivienda habitual.

"Desde el PP tenemos un objetivo muy claro: que el esfuerzo vuelva a merecer la pena también para los autónomos, con menos cuotas, menos trámites y más oportunidades", ha concluido Roca.