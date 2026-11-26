El candidato del PP de Baleares al Congreso, José Vivente Marí Bosó. - PP

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido una reforma fiscal a la baja y el incremento de la productividad para elevar el salario medio de los 32.000 a los 50.000 euros.

La formación ha explicado este jueves que apostarán por una economía que permita "mejores salarios, mejores servicios públicos y acceder a una vivienda a un precio asequible".

El candidato del PP de Baleares al Congreso, José Vicente Marí Bosó, junto con la número dos de la candidatura, Antònia Roca, ha mantenido un encuentro con representantes de los sectores económicos del archipiélago para abordar las propuestas económicas de la formación.

"Se trata de abandonar estos años de infierno fiscal y peores servicios públicos y apostar por una economía que permita mejores salarios, mejores servicios públicos y acceder a una vivienda a un precio asequible", ha señalado.

Así, Marí Bosó ha destacado la necesidad de incrementar la productividad y fortalecer el tejido empresarial mediante una mayor formación de los trabajadores, y con el fin de mejorar los salarios, para elevar el salario medio de los 32.000 hasta los 50.000 euros.

En materia fiscal, el candidato 'popular' ha anunciado el compromiso de impulsar una rebaja de impuestos que permita "recuperar el poder adquisitivo de las familias y estimular la inversión privada", así como deflactar el IRPF "para evitar que los ciudadanos paguen más impuestos por el mero efecto de la inflación".

Asimismo, ha anunciado que harán "un plan de infraestructuras con una inversión de más de 300.000 millones", que permita recuperar la planificación, garantizar el mantenimiento de las infraestructuras y dar respuesta a las necesidades de movilidad y conectividad de los territorios turísticos como Baleares.

En cuanto al turismo, el candidato ha defendido un modelo basado en la calidad y la generación de mayor valor añadido. "Tenemos que abandonar las métricas de cantidad de turistas cada año e ir a las métricas de mayor calidad de nuestro sector turístico", ha concluido.