El PP ha presentado sus propuestas para jóvenes en una carpa en el centro de Palma. - PP

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha propuesto este viernes un IVA del 4 por ciento a la primera vivienda para jóvenes, deducciones del 20 por ciento al ahorro, cuatro años de rebajas en el IRPF y cuota cero para emprendedores.

La 'número dos' del PP al Congreso por Baleares, Antònia Roca, ha presentado este viernes en Palma las propuestas 'populares' en materia de juventud.

"Queremos que estudiar, formarse, trabajar y ahorrar vuelva a merecer la pena", ha afirmado Roca, que ha defendido la necesidad de eliminar los obstáculos que dificultan la emancipación de los jóvenes y que estos puedan emprender un negocio, formar una familia, tener una vivienda propia y desarrollar su proyecto de vida en libertad.

Roca ha destacado el compromiso del PP de reducir del 10 al 4 por ciento el IVA para la adquisición de la primera vivienda por parte de los jóvenes, así como de establecer deducciones fiscales del 20 por ciento al ahorro destinado a su compra.

Asimismo, la candidata 'popular' ha explicado la propuesta de eximir del pago del IRPF a los jóvenes durante su primer año de trabajo y aplicar reducciones del 75, el 50 y el 25 por ciento durante los tres años siguientes.

En cuanto al emprendimiento, Roca ha detallado el compromiso de establecer una cuota cero para los jóvenes que decidan iniciar su actividad como autónomos durante el primer año, prorrogable durante un segundo ejercicio si sus rendimientos son inferiores al salario mínimo interprofesional.

Finalmente, Roca ha reivindicado la necesidad de contar con "un Gobierno de gestión que se preocupe por aquello que realmente importa a los ciudadanos" y ha situado el acceso a la vivienda, el empleo y las oportunidades para los jóvenes entre las prioridades del proyecto político de Alberto Núñez Feijóo.