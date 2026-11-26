Archivo - Autobuses de la red TIB. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al PP de querer recuperar las tarifas del transporte público en Baleares y ha reivindicado su gratuidad como "una conquista social y un derecho de la ciudadanía por el que hay que seguir apostando".

La formación ha celebrado en un comunicado la prórroga de la gratuidad aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, que incluye una aportación de 63 millones de euros para 2027 en el archipiélago.

Por otro lado, el diputado socialista Ares Fernández ha criticado la postura del Govern de Marga Prohens, al que ha recriminado que no tenga una posición "tan decidida" ni aporte más recursos en este ámbito.

Fernández ha señalado que al PP "nunca le ha gustado la gratuidad", a lo que ha añadido que se trata de una medida aprobada inicialmente por el Govern de Francina Armengol y que posteriormente se ha mantenido financiada por el Estado gracias a sus negociaciones en Madrid.

Por ello, ha criticado los intentos de los 'populares' de volver a cobrar el billete de autobús o de metro en un momento en el que "la cesta de la compra, el precio del alquiler y el coste de la vida se han disparado".

En este punto, ha aludido a la pregunta parlamentaria que formuló la semana pasada al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, sobre el mantenimiento de la medida. "Contestó que dependía de los resultados de las elecciones generales, con lo cual la conclusión es fácil: si durante cuatro años de Gobierno socialista en España hemos tenido gratuidad, Mateo insinúa que con un hipotético cambio de gobierno no habrá gratuidad", ha advertido Fernández.

Asimismo, ha criticado que el PP juegue "a la confusión" y no aclare cuánto dinero destina realmente al transporte público. Según ha señalado el diputado, existe un "baile de cifras" por parte del Govern, que primero aseguró que la gratuidad costaba entre 80 y 90 millones de euros y que el Estado cubría mayoritariamente el gasto, después afirmó que cubría el 50 por ciento y ahora sostiene que cubre el 30 por ciento. "No nos queda claro y estaría bien que el Govern de Prohens lo pudiera especificar, pero con datos", ha reclamado.

Fernández también ha censurado la falta de inversión durante la actual legislatura. Asimismo, ha admitido un incremento de usuarios que requiere un aumento paralelo del mantenimiento y ha insistido en que la gratuidad "no debe ser una excusa para no mejorar la infraestructura".

Finalmente, ha defendido que el transporte público es un "servicio público esencial" que la ciudadanía ya paga con sus impuestos, por lo que ha rechazado cualquier tipo de copago por su uso y ha señalado que es responsabilidad de las administraciones "facilitar la vida a los ciudadanos".