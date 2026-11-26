El PSIB apela al "voto útil" para quedarse con el escaño al Congreso que "está en juego" con las derechas - PSIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha llamado a la "participación masiva" y ha apelado al "voto útil" para quedarse con el escaño al Congreso por Baleares que, a su parecer, "está en juego" con las derechas.

De este modo se han expresado este jueves la candidata de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, Catalina Cladera, y el 'número cuatro' de la lista de los socialistas al Congreso, Eduard Soriano.

Según ha informado el PSIB en un comunicado, ambos han participado en una mesa informativa instalada en el mercado de Pere Garau, en Palma.

Desde allí han hecho un llamamiento a la participación y han defendido la necesidad de "concentrar el voto progresista para garantizar cuatro años más de avances sociales, económicos y democráticos". "La mejor manera de avanzar más deprisa es contar con una mayoría progresista también en el Senado. En Mallorca es muy sencillo: hay que marcar los nombres de Francisco González y Catalina Cladera. Es la mejor garantía para que la voz progresista de Mallorca sea determinante en Madrid", ha dicho la propia Cladera.

Soriano, por su parte, ha centrado su intervención en la trascendencia de los resultados en el Congreso y en la necesidad de "concentrar el voto útil en la candidatura socialista". "En Baleares hay un escaño en juego entre el PSIB y las derechas. Nos jugamos mucho más que un diputado, nos jugamos la posibilidad de continuar avanzando o de volver atrás", ha señalado.

El candidato ha considerado que tanto Mallorca como Baleares pueden acabar siendo determinantes en el resultado final de las elecciones generales. "Aquí puede estar la clave de la mayoría que decida los próximos cuatro años", ha sostenido.

Tanto Cladera como Soriano han coincidido en señalar que la participación será determinante y han animado a la ciudadanía a "acudir masivamente a las urnas" para superar una participación superior al 75%.