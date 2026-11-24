La candidata de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, Catalina Cladera - PSIB

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha celebrado la ampliación de los permisos de nacimiento y adopción anunciados por el Gobierno central, lo que permitirá "continuar ampliando derechos y reforzando la conciliación de las familias".

De este modo se ha pronunciado la candidata de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, Catalina Cladera, durante su visita a una mesa informativa del PSIB instalada este martes en el barrio de Son Gotleu, en Palma.

La socialista, según ha informado el partido en un comunicado, ha reivindicado Son Gotleu como un barrio "caracterizado por la convivencia, la diversidad y la cohesión social" y ha remarcado que "las políticas progresistas tienen como objetivo mejorar la vida de la ciudadanía, proteger a las familias y garantizar más derechos".

"Durante estos años hemos ampliado derechos, hemos reforzado el estado del bienestar y hemos avanzado en conciliación. Esta ampliación de los permisos de nacimiento y adopción es un paso más para garantizar que las familias dispongan de más tiempo para cuidar y compartir los primeros meses de vida de sus hijos", ha destacado.

Cladera ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista y ha defendido el papel de la coalición "como una voz útil para continuar impulsando conquistas sociales, defender los intereses de Mallorca y evitar cualquier retroceso en derechos y libertades".

"Estamos en un barrio donde conviven personas de muchas procedencias diferentes y eso forma parte de la realidad y de la riqueza de nuestra sociedad. Ante los que quieren levantar muros y generar división, nosotros defendemos una Mallorca abierta, inclusiva y cohesionada donde todo el mundo pueda desarrollar su proyecto de vida con dignidad", ha señalado.

La socialista, en este sentido, ha rechazado "los discursos de exclusión de la extrema derecha" y ha reivindicado que las prioridades políticas "deben ser garantizar derechos, oportunidades y servicios públicos de calidad".

"La prioridad nacional de Vox no puede ser nunca devolver a la gente a sus países. La prioridad nacional es que Vox no gobierne", ha sentenciado.