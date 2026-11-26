El PSIB reclama que el Consell de Mallorca se persone en la causa judicial contra Pedro Bestard - PSIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado que el Consell de Mallorca se persone en la causa judicial abierta por un supuesto delito de malversación de fondos públicos contra su vicepresidente segundo, Pedro Bestard (Vox).

La formación ha explicado este jueves en un comunicado que consideran que la institución insular "tiene la obligación de defender los intereses públicos y los recursos de todos los mallorquines".

El juzgado de instrucción de Palma que investiga a Bestard por el supuesto uso fraudulento de los vehículos oficiales de su departamento, el de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, ha notificado al Consell la posibilidad de personarse en la causa para poder exigir más tarde la devolución de las cuantías económicas de la institución de las que se habría beneficiado el acusado.

La portavoz del grupo socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha afirmado que los hechos investigados "son de la máxima gravedad" y ha lamentado que el presidente de la institución, Llorenç Galmés, haya mantenido hasta ahora su confianza en Bestard.

En este sentido, ha señalado que la responsabilidad política de Galmés "es evidente", ya que "tuvo la oportunidad de actuar ante los primeros indicios y no lo hizo". "La ciudadanía merece explicaciones y saber que el Consell defenderá hasta el final sus intereses. Si ha habido un uso irregular de los recursos públicos, la institución no puede mirar hacia otro lado", ha agregado.

La portavoz socialista ha sostenido que la continuidad de Bestard en sus responsabilidades hasta ahora solo se explica por la decisión política de Galmés de protegerlo y ha acusado al presidente del Consell de convertirse en "cómplice político" de la situación por inacción.

Asimismo, también ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por el presidente insular sobre su conocimiento de los hechos y de las comunicaciones judiciales relacionadas con el caso, y ha reclamado "máxima transparencia" para aclarar por qué Galmés declaró que el Consell no había sido notificado formalmente por el juzgado por la investigación del caso Bestard, "cuando hacía horas que la comunicación se había recibido".

Desde el Grupo Socialista han considerado que la personación del Consell en el procedimiento es "un paso imprescindible" para garantizar la defensa de los intereses públicos y para transmitir "un mensaje claro de tolerancia cero ante cualquier sospecha de mal uso de los recursos de la institución".

Por ello, han reiterado la exigencia de cese inmediato de Bestard y han pedido a Galmés que "asuma sus responsabilidades políticas", para explicar el motivo de "la defensa a ultranza" de su vicepresidente y socio de coalición electoral al Senado por Mallorca.